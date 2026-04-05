Хюн-Мин Сон изригна с четири асистенции при погром на Лос Анджелис

Бившата звезда на Тотнъм Хюн-Мин Сон изигра най-силния си мач с екипа на ФК Лос Анджелис, след като блесна с цели четири асистенции при погрома с 6:0 над гостуващия Орландо Сити в двубой от шестия кръг на Мейджър Лийг Сокър, който се изигра през изминалата нощ.

Още по-впечатляващото е, че четирите асистенции на Сон бяха в рамките на 20 минути през първото полувреме. Първото попадение в мача дойде още в седмата минута и се оказа автогол на Давид Брекало. Последва светкавичен хеттрик на Денис Буанга (20’, 23’ и 28’) за по-малко от десет минути, като за всички голове асистент беше Сон. Южнокореецът подаде и за попадението на Сержи Паленсия в 39-ата минута, а в 70-ата Тайлър Бойд оформи крайното 6:0, но след пас на резервата Джейкъб Шафълбърг.

Така Лос Анджелис е лидер в общото класиране на МЛС с 16 точки след пет победи и едно реми. Орландо пък е на другия полюс, като заема предпоследната 29-а позиция със само три пункта след един успех и пет поражения.

