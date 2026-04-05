Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

Аржентинецът Мариано Навоне се наложи с 6:2, 4:6, 6:3 срещу испанеца Даниел Мерида Агилар и стана шампион на турнира по тенис за мъже в Букурещ, който е с награден фонд 612 хиляди евро. Това е първа титла за 21-годишния играч на ниво АТР, като до момента той има загуби в Бразилия и отново в Румъния.

Навоне надделя над съперника в рамките на два часа, в които двамата не успяха да запишат нито един ас. Агилар обаче направи и цели 58 непредизвикани грешки и от своя страна загуби единствения си финал на ниво АТР.

Навоне и Агилар си размениха по един сет и влязоха в решаващ трети, който бе хаотичен. Аржентинецът поведе с 5:4 и подаваше за победата, но пропиля два мачбола и загуби гейма за 5:5. В последствие Наваро взе собствения си сервис-гейм и в следващия се възползва от трети мачбол, за да довърши съперника при 7:5.

Навоне бе поставен под номер 7 на турнира с 60-ото си място в ранглистата, но в понеделник ще запише скок от близо 20 позиции. Агилар пък се очаква да бъде 101-и в света.

Снимки: Imago