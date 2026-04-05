  Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

  • 5 апр 2026 | 16:48
Аржентинецът Мариано Навоне се наложи с 6:2, 4:6, 6:3 срещу испанеца Даниел Мерида Агилар и стана шампион на турнира по тенис за мъже в Букурещ, който е с награден фонд 612 хиляди евро. Това е първа титла за 21-годишния играч на ниво АТР, като до момента той има загуби в Бразилия и отново в Румъния.

Навоне надделя над съперника в рамките на два часа, в които двамата не успяха да запишат нито един ас. Агилар обаче направи и цели 58 непредизвикани грешки и от своя страна загуби единствения си финал на ниво АТР.

Навоне и Агилар си размениха по един сет и влязоха в решаващ трети, който бе хаотичен. Аржентинецът поведе с 5:4 и подаваше за победата, но пропиля два мачбола и загуби гейма за 5:5. В последствие Наваро взе собствения си сервис-гейм и в следващия се възползва от трети мачбол, за да довърши съперника при 7:5.

Навоне бе поставен под номер 7 на турнира с 60-ото си място в ранглистата, но в понеделник ще запише скок от близо 20 позиции. Агилар пък се очаква да бъде 101-и в света.

Снимки: Imago

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

  • 6 апр 2026 | 04:18
  • 2287
  • 0
Пегула защити титлата в Чарлстън

Пегула защити титлата в Чарлстън

  • 6 апр 2026 | 02:23
  • 465
  • 0
Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

  • 5 апр 2026 | 20:41
  • 515
  • 0
България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

  • 5 апр 2026 | 20:38
  • 757
  • 1
Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

  • 5 апр 2026 | 16:32
  • 1112
  • 0
Синер и Бергс с победа на двойки в Монте Карло

Синер и Бергс с победа на двойки в Монте Карло

  • 5 апр 2026 | 16:11
  • 840
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 60680
  • 218
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 2223
  • 1
Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 590
  • 0
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 1373
  • 3
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3578
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 19291
  • 4