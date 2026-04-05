Николай Кънчев: Спечелихме по трудния начин

Бенковски (Исперих) победи у дома Фратрия II (Варна) с 2:0. Срещата е от 24-ия кръг на Североизточната Трета лига. Николай Кънчев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Бенковски с очакван успех

„Хубавото е, че спечелихме този мач. Макар и по трудния начин. Продължаваме да подценяваме ситуации по време на срещите, както и съперници, като мислим, че те сами ще се победят, а виждаме, че това не е така. Освен двата гола, имахме още ситуации, уцелихме и гредите на няколко пъти. Благодаря на момчетата, че спечелихме този мач. Особено през второто полувреме показахме нужното уважение към играта и към самите нас, което доведе и до успеха“.