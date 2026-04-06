Суперсблъсък в "Арена Ботевград" - кой ще надделее?

Балкан приема тази вечер Черно море Тича в “Арена Ботевград” във възлов мач от 29-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата започва в 19:15 часа.

Един срещу друг се изправят вторият и третият в класирането. Балкан е с показатели 20-6, докато “моряците” са с баланс 19-7.

Двата тима вече си размениха по една шампионатна победа по-рано през сезона. В Ботевград Балкан спечели с 85:82 през ноември, а Черно море Тича надделя над днешния си противник с доста по-убедителния резултат 93:66 във Варна в края на януари.

Двата тима за последно се срещнаха на полуфиналите за Купата на България, където Черно море излъга Балкан в “Арена Ботевград” със 77:76 през февруари.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов