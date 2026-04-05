Националите по водна топка до 16 г. четвърти на турнир в Сърбия

Националният отбор на България по водна топка U16 се класира на 4-то място на международния турнир “Деян Попов” в Бечей, Сърбия.
В състезанието взеха участие 12 отбора от 7 държави: Испания, Германия, Казахстан, Литва, Молодова, Сърбия и България.
Момчетата ни, водени от Горан Кривокапич, победиха в четири от петте си мача в групата и това им осигури място в битката за бронза. Там те се изправиха срещу отбора на домакините Бечей и след оспорван мач, за съжаление, за малко не успяха да вземат отличието, губейки със 7:8.
Резултати от срещите:
България – Астана 8:7
България – Малага 9:4
България – Балтия (Литва) 11:4
България – Германия 1 6:13
България – Медитерани 8:6
Мач за третото място:
България – Бечей 7:8
Голмайстори за България U16:
Ивайло Русев – 16 гола
Георги Стоянов – 5 гола
Виктор Бъчваров – 1 гол
Артур Комаров – 10 гола
Владимир Миков – 4 гола
Петър Петров – 2 гола
Петър Велинов – 5 гола
Ангел Николов – 1 гол
Теодор Анев – 1 гол
Денислав Иванов – 2 гола
Панайот Панайотов – 1 гол
Тони Толев – 1 гол