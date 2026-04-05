Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  • 5 апр 2026 | 11:11
  • 486
  • 0
Националите по водна топка до 16 г. четвърти на турнир в Сърбия

Националният отбор на България по водна топка U16 се класира на 4-то място на международния турнир “Деян Попов” в Бечей, Сърбия.

В състезанието взеха участие 12 отбора от 7 държави: Испания, Германия, Казахстан, Литва, Молодова, Сърбия и България.

Момчетата ни, водени от Горан Кривокапич, победиха в четири от петте си мача в групата и това им осигури място в битката за бронза. Там те се изправиха срещу отбора на домакините Бечей и след оспорван мач, за съжаление, за малко не успяха да вземат отличието, губейки със 7:8.

Резултати от срещите:

България – Астана 8:7

България – Малага 9:4

България – Балтия (Литва) 11:4

България – Германия 1 6:13

България – Медитерани 8:6

Мач за третото място:

България – Бечей 7:8

Голмайстори за България U16:
Ивайло Русев – 16 гола 
Георги Стоянов – 5 гола 
Виктор Бъчваров – 1 гол 
Артур Комаров – 10 гола 
Владимир Миков – 4 гола
 Петър Петров – 2 гола 
Петър Велинов – 5 гола 
Ангел Николов – 1 гол 
Теодор Анев – 1 гол
 Денислав Иванов – 2 гола
 Панайот Панайотов – 1 гол 
Тони Толев – 1 гол

Следвай ни:

Диана Петкова подобри националния рекорд на 100 метра бътерфлай

Рафтинг сезон 2026 стартира с почистване на реките Струма и Арда

ПСК "Черно море" поведе след първия ден на Държавното по плуване

Повече от 100 състезатели са подали заявки за участие в 46-о издание на Международната ветроходна регата „Бриз" във Варна

Олимпийският шампион Даниел Уифън обмисля да смени Калифорния с Дъблин

Йосиф Миладинов: Решението да се върна в спорта представлява желанието ми да продължа да живея

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

