  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Остин Рийвс ще пропусне мачовете на Лейкърс до края на редовния сезон

  • 5 апр 2026 | 09:31
Остин Рийвс има мускулна контузия от втора степен, която ще го принуди да пропусне останалата част от редовния сезон на Лос Анджелис Лейкърс, заедно с Лука Дончич, обявиха от тима от НБА.

Рийвс и Дончич получиха травмите в двубоя с Оклахома Сити, което сериозно усложни задачата на Лейкърс (50-27) да се класита за плейофите. Дончич ще отсъства поне през следващите две седмици, след като разтегна лявото си подколянно сухожилие при загуба на "езерняците" от Тъндър.

Двамата се контузиха през първото полувреме в четвъртък, но се завърнаха в игра. Дончич беше диагностициран с втората си сериозна контузия на подколянното сухожилие в петък, докато Рийвс направи ядрено-магнитен резонанс в събота и стана ясно, че отпада от състава.

И Дончич, и Рийвс са диагностицирани с контузии, които често отнемат месец или повече за възстановяване, но Лейкърс очакват те да не играят поне в следващите пет мача, пише АП.

Рийвс се превърна в един от реализаторите на тима редом с Дончич и ЛеБрон Джеймс този сезон. Той има средно по 23,3 точки, 5,5 асистенции и 4,7 борби в 51 мача през кампанията, петата му с Лейкърс.

