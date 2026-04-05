Остин Рийвс ще пропусне мачовете на Лейкърс до края на редовния сезон

Остин Рийвс има мускулна контузия от втора степен, която ще го принуди да пропусне останалата част от редовния сезон на Лос Анджелис Лейкърс, заедно с Лука Дончич, обявиха от тима от НБА.

Рийвс и Дончич получиха травмите в двубоя с Оклахома Сити, което сериозно усложни задачата на Лейкърс (50-27) да се класита за плейофите. Дончич ще отсъства поне през следващите две седмици, след като разтегна лявото си подколянно сухожилие при загуба на "езерняците" от Тъндър.

Austin Reaves was CLEARLY injured in the first quarter vs OKC.



JJ Redick still played him the entire game of a blowout.



(h/t @mike_daddino) pic.twitter.com/x5SOfO8i7v — BrickCenter (@BrickCenter_) April 4, 2026

Двамата се контузиха през първото полувреме в четвъртък, но се завърнаха в игра. Дончич беше диагностициран с втората си сериозна контузия на подколянното сухожилие в петък, докато Рийвс направи ядрено-магнитен резонанс в събота и стана ясно, че отпада от състава.

И Дончич, и Рийвс са диагностицирани с контузии, които често отнемат месец или повече за възстановяване, но Лейкърс очакват те да не играят поне в следващите пет мача, пише АП.

Рийвс се превърна в един от реализаторите на тима редом с Дончич и ЛеБрон Джеймс този сезон. Той има средно по 23,3 точки, 5,5 асистенции и 4,7 борби в 51 мача през кампанията, петата му с Лейкърс.