Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
Артета: Трябва да отдадем заслуженото на противника

  • 5 апр 2026 | 05:41
Микел Артета коментира поражението на водения от него Арсенал с 1:2 от тима на Саутхемптън, което изхвърли “артилеристите” от турнира за ФА Къп. Това означава, че лондончани загубиха още една възможност за трофей, след като непосредствено преди паузата за националните отбори отстъпиха пред Манчестър Сити с 0:2 във финала на Карабао Къп.

„Поздравления за Саутхамптън, те отиват на “Уембли”, а ние не. Имахме някои наистина добри шансове, но не се възползвахме от тях, а головете, които допуснахме, не бяха на нашето ниво. Затова загубихме.

Трудно ни беше с дългите подавания, което беше много странно. През първото полувреме позволихме на топката да се промъкне през защитата, оставяйки техен футболист да остане непокрит. Вторият гол беше допуснат по подобен начин. Много е трудно да се обясни, но трябва да отдадем заслуженото на противника.

Сезонът е съставен от различни етапи - някои по-трудни от други по различни причини. Имахме два поредни разочароващи резултата и сега трябва да се стегнем, да покажем на какво сме способни. Трябва да позволим на представянето ни да говорят сами за себе си“, каза Артета след края на мача.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Виж всички

Водещи Новини

