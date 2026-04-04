Аржентинец спаси два мачбола и е на финал в Букурещ

Аржентинецът Мариано Навоне отрази два мачбола срещу Ботик ван де Зандсхулп и го победи с 5:7, 7:6(3), 7:5 на полуфиналите на турнира в Букурещ, който е с награден фонд 612 000 евро. В битка за титлата той ще срещне Даниел Мерида Агилар, който надигра с 6:7(4), 6:3, 6:1 Фабиан Маросан.

Поставеният под номер 7 Навоне спечели за три часа и 32 минути, за да достигне третия си финал на ниво АТP. Преди две години той загуби срещу унгареца Мартон Фучович в последния мач на същия турнир, а два месеца по-рано отстъпи на Себастиан Баес в Рио. И двата турнира се играят на клей.

Вторият сет бе особено драматичен. Навоне отрази един мачбол срещу Ван де Зандсхулп при 3:5, а в следващия гейм го направи отново на собствен сервис. 25-годишният аржентинец затвори частта на първи сетбол, а в следващата на два пъти наваксва пасив от един пробив, за да стигне до победата.

"Трудно е да повярваш. Имаше твърде много възходи и падения, но Ботик е наистина добър тенисист. Всичко зависеше от кондицията ни в последния сет. Отразих два мачбола и не се отказах, така че се радвам, че отново съм на финала", каза Навоне, цитиран от официалния сайт на АТP.