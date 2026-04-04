  3. Звездата s1mple: Беше много по-лесно, когато играех за FaZe

Звездата s1mple: Беше много по-лесно, когато играех за FaZe

  • 4 апр 2026 | 16:53
Звездата s1mple: Беше много по-лесно, когато играех за FaZe

Преди началото на турнира по Counter-Strike - PGL Букурещ, Олександър "s1mple" Косталиев говори за предизвикателствата в отбора на BC.Game.

"Винаги с нов отбор трябва да преминеш през много неща, за да изградиш съгласуваност. Беше много по-лесно, когато играех за FaZe. Отиваш при четирима играчи с вече изградена система. Всеки знае какво да прави, просто се вписваш.

Трябва да се доказвам на сто процента. Разбирането ми за играта никога не изчезна.

Но не можеш да печелиш мачове само с няколко добри рунда. Отборите играят все по-добре всяка година. Трябва винаги да съм в кондиция", бяха думите на Косталиев.

Снимка: HLTV

LCS с исторически сплит без никакви промени

  • 5 апр 2026 | 21:37
Георги "Jorko" Митев и FOKUS не успяха да надхитрят отбор от Топ 5

  • 5 апр 2026 | 20:17
Бракстън "swag" Пиърс си намери нов отбор

  • 5 апр 2026 | 16:25
Китайският гранд TYLOO с пореден триумф в Азия

  • 5 апр 2026 | 14:14
Чест съперник на български играчи обяви интересни рокади

  • 4 апр 2026 | 22:03
FaZe с нестандартно решение в битка за място на Мейджъра

  • 4 апр 2026 | 21:22
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
