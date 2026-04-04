Звездата s1mple: Беше много по-лесно, когато играех за FaZe

Преди началото на турнира по Counter-Strike - PGL Букурещ, Олександър "s1mple" Косталиев говори за предизвикателствата в отбора на BC.Game.

"Винаги с нов отбор трябва да преминеш през много неща, за да изградиш съгласуваност. Беше много по-лесно, когато играех за FaZe. Отиваш при четирима играчи с вече изградена система. Всеки знае какво да прави, просто се вписваш.

Трябва да се доказвам на сто процента. Разбирането ми за играта никога не изчезна.

Но не можеш да печелиш мачове само с няколко добри рунда. Отборите играят все по-добре всяка година. Трябва винаги да съм в кондиция", бяха думите на Косталиев.

Снимка: HLTV