FOKUS на Георги "Jorko" Митев с успешен старт на PGL Букурещ

Младият български талант в Counter-Strike Георги "Jorko" Митев и неговият отбор FOKUS започнаха с успех големия турнир PGL Букурещ.

Тимът на FOKUS победи с 2:1 (13:6, 9:13, 13:7) амбициозния френски проект 3DMAX в Swiss фазата.

Родният снайперист и компания се справиха на Ancient и Inferno, но отстъпиха на Dust 2. Като въпреки важната си роля - Митев бе последен по статистика за победителите с K/D от 35/35.

В следващата си среща от Swiss фазата на шампионата с награден фонд от 1 250 000 долара FOKUS ще срещне играчите на B8.

