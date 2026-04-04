Голямото сърце на Юсуф Нуркич: Баскетболистът изпрати помощ на деца, останали сирачета след трагедия

Новината за тежката автомобилна катастрофа, при която загинаха свещеника Ненад Митрич и съпругата му Неделка, докато трите им деца бяха ранени, разтърси региона и достигна до босненския баскетболист Юсуф Нуркич, който веднага се притече на помощ.

Хуманитарна акция за помощ на децата, останали без родители, вече беше стартирана, като в платформата GoFundMe, хора от цял свят започнаха да събират средства, за да осигурят бъдещето на децата.

Отзоваха се над 2500 дарители, а в списъка на тези, които изпратиха пари, личи и името на центъра на Юта Джаз Юсуф Нуркич. Според данните от сайта, лице с това име е дарило 5000 долара.

Фактът, че баскетболистът не е потвърдил публично това, прави жеста още по-голям, защото той върши добри дела тихо, по свое усещане, а не за да се говори за това. Разбира се, винаги остава възможността да става въпрос за друго лице със същото име и фамилия, но това е малко вероятно.

Инцидентът стана този четвъртък в Ново Село, край Славонски Брод, когато автомобилът на семейство Митрич се е сблъскал с товарен автомобил. Децата са били спешно прехвърлени в болницата в Славонски Брод и според информация от лечебното заведение са извън опасност за живота.

