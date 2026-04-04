  3. Голямото сърце на Юсуф Нуркич: Баскетболистът изпрати помощ на деца, останали сирачета след трагедия

Голямото сърце на Юсуф Нуркич: Баскетболистът изпрати помощ на деца, останали сирачета след трагедия

  • 4 апр 2026 | 17:40
Голямото сърце на Юсуф Нуркич: Баскетболистът изпрати помощ на деца, останали сирачета след трагедия

Новината за тежката автомобилна катастрофа, при която загинаха свещеника Ненад Митрич и съпругата му Неделка, докато трите им деца бяха ранени, разтърси региона и достигна до босненския баскетболист Юсуф Нуркич, който веднага се притече на помощ.

Хуманитарна акция за помощ на децата, останали без родители, вече беше стартирана, като в платформата GoFundMe, хора от цял свят започнаха да събират средства, за да осигурят бъдещето на децата.

Отзоваха се над 2500 дарители, а в списъка на тези, които изпратиха пари, личи и името на центъра на Юта Джаз Юсуф Нуркич. Според данните от сайта, лице с това име е дарило 5000 долара.

Фактът, че баскетболистът не е потвърдил публично това, прави жеста още по-голям, защото той върши добри дела тихо, по свое усещане, а не за да се говори за това. Разбира се, винаги остава възможността да става въпрос за друго лице със същото име и фамилия, но това е малко вероятно.

Инцидентът стана този четвъртък в Ново Село, край Славонски Брод, когато автомобилът на семейство Митрич се е сблъскал с товарен автомобил. Децата са били спешно прехвърлени в болницата в Славонски Брод и според информация от лечебното заведение са извън опасност за живота.

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Рекордите на Олимпиакос в мача с Миконос

Рекордите на Олимпиакос в мача с Миконос

  • 5 апр 2026 | 18:00
  • 804
  • 0
Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

  • 5 апр 2026 | 17:07
  • 912
  • 0
Шампионите оцеляха след неочакван трилър с обезкървен Локомотив Пловдив в Самоков

Шампионите оцеляха след неочакван трилър с обезкървен Локомотив Пловдив в Самоков

  • 5 апр 2026 | 14:42
  • 11369
  • 0
Везенков изгледа от пейката рутинна победа на Олимпиакос

Везенков изгледа от пейката рутинна победа на Олимпиакос

  • 5 апр 2026 | 14:40
  • 7746
  • 1
Атланта се подсили в подкошието преди плейофите

Атланта се подсили в подкошието преди плейофите

  • 5 апр 2026 | 12:01
  • 816
  • 0
Йокич се развихри, Денвър спря победната серия на Спърс

Йокич се развихри, Денвър спря победната серия на Спърс

  • 5 апр 2026 | 11:04
  • 747
  • 0
Виж всички

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 58364
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 212360
  • 864
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1142
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 39865
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2274
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 17546
  • 4