Джанлоренцо Бленджини се срещна със Синер преди началото на турнира в Монте Карло

  4 апр 2026 | 13:12
Джанлоренцо Бленджини се срещна със Синер преди началото на турнира в Монте Карло

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бледжини се среща със своя сънародник Яник Синер преди началото на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Монте Карло.

В Княжеството световният №2 в мъжкия тенис ще гледа да продължи силната си серия и в началото на сезона на червени кортове. През последните седмици италианецът записа две поредни титли, оформяйки „слънчев дубъл“ с успехите си в Индиън Уелс и Маями.

За Бленджини пък предстоят още няколко седмици почивка преди началото на подготовката на „лъвовете“ за Лигата на нациите и домашното Европейско първенство през лятото. Отборът ни се събира в началото на месец май, а първият турнир от Лигата на нациите ще бъде в средата на юни в бразилската столица Бразилия.

