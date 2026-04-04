Стеф Къри ще се завърне в игра за Голдън Стейт срещу Хюстън тази вечер

Гардът Стеф Къри ще се завърне в игра за Голдън Стейт Уориърс в предстоящия мач от Националната баскетболна асоциация (НБА) срещу Хюстън Рокетс, съобщава ESPN. 12-кратният участник в Мача на звездите и четирикратен шампион пропусна последните 27 двубоя от редовния сезон.

Къри, на 38, страда от Пателофеморален болков синдром (ПФБС), известен като "коляно на бегач". Той игра за последно на 30 януари срещу Детройт Пистънс и вкара 23 точки при поражение 124:131.

След като двукратният MVP напусна с контузия, Уориърс са с баланс 9-18, но имат сигурно място в плей-ин турнира след края на редовния сезон. До неговото завършване остават пет мача, в които звездата на Уориърс ще опита да си върне игровата форма.

Къри е средно с по 27.2 точки и 4.8 асистенции в 39 мача от началото на сезона. Той е 17-и за него с Голдън Стейт.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages