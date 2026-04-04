Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Райо Валекано
  3. Райо победи Елче минимално в пряк спор на дъното

Райо победи Елче минимално в пряк спор на дъното

  • 4 апр 2026 | 00:48
  • 2231
  • 0
Райо победи Елче минимално в пряк спор на дъното

Отборът на Райо Валекано откри 30-ия кръг в испанската Ла Лига с успех над тима на Елче с минималното 1:0. Победата бе от голямо значение за мадридчани в битката за оцеляване и вече има аванс от седем точки пред първия в зоната на изпадащите Майорка. Елче пък е само с един пункт над островитяните, които в днешния 4-и април (събота) посрещат вицешампиона Реал Мадрид.

Мачът предложи доста грубости и на главния съдия Вайекас от Мадрид му се наложи да покаже четири картона само за първото полувреме, когато два пъти бе санкциониран Педро Бигас от гостите и съответно Елче остана с човек по-малко. Така се стигна до 74-ата минута, когато Ранди Нтека от Райо Валекано вкара единственото попадение в мача и даде много ценни три точки за столичния тим.

Победата даде необходимото самочувствие на Райо Валекано да влезе уверено в 1/4-финалните битки от Лигата на конференциите срещу гръцкия АЕК, като първият сблъсък от спора за финалната четворка е идната седмица на 9-и април (четвъртък) от 19:45 часа българско време. Веднага след това пък на 12-ти април (неделя) предстои още един пряк спор в битката за оцеляване срещу тима на Майорка. В следващия кръг Елче ще приеме Валенсия на 11-ти април (събота).

Следвай ни:

Виж всички

