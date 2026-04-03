Пирин се готви за дерби

Пирин (Разлог) се готви за местното дерби със Септември (Симитли). Сблъсъкът от 26-ия кръг на Югозападната Трета лига е в събота, 4-ти април, от 16:00 часа на „Арена Симитли“. „Сините“ ще търсят втора поредна победа в своите гостувания, след като в предходния мач далеч от дома спечелиха с 1:0 срещу Славия II в София. Интересното е, че и сега те гостуват на тим, играещ с бели екипи. Тимът на Христо Джоджов обаче отстъпи на Сливнишки герой (Сливница) у дома в миналия кръг и трябва да се реваншира срещу Септември.

През есента Пирин постигна най-убедителната си победа този сезон именно в срещата с тима от Симитли, след като го разби с 6:0 у дома. Анастасиос Булалас се завръща след наказание и ще бъде на разположение на треньорския щаб.