Никол Нунева се класира за финала на двойки на турнир от ITF в Испания

Никол Нунева се класира за финала на двойки при девойките на турнир от категория J60 на ITF в Теута (Испания).

Българката и Лидия Бренън (Ирландия), поставени под №1 в схемата, победиха на полуфиналите със 7:6(5), 6:3 четвъртите в схемата испанки Адриана Калво Лопес и Марта Гайосо де лос Риос.

В спор за титлата Нунева и Бренън ще играят утре срещу третите поставени Зелиха Нил Чукурлуоглу (Турция) и Милагрос Елена Пастушка (Канада).

На сингъл Нунева постигна две двусетови победи, но на четвъртфиналите загуби от първата поставена Габриела Паун (Испания).