Алекс Николов и Лубе отпаднаха от ШЛ след нова категорична загуба от Заверче

Волейболист №2 в света за 2025 година Александър Николов и неговият отбор Кучине Лубе (Чивитанова) отпадна от Шампионската лига.

Възпитаниците на Джампаоло Медей загубиха категорично и втората среща-реванш като гост от полския Алурон СМС Варта (Заверче) с 0:3 (22:25, 18:25, 24:26) пред 3100 зрители в “Арена Сосновиец”.

Полският отбор се нуждаеше да спечели два гейма, за да продължи за втора поредна година на полуфинал в Шампионската лига.

Възпитаниците на Михал Винярски измъкнаха първата част с 25:22.

Във втората част поляците показаха огромно превъзходство. Заверче дръпна с 11:4 и 15:6. Алекс Николов и съотборниците му скъсиха разликата само на 3 точки при 17:20, но домакините затвориха категорично гейма с 25:18 и с това се класираха напред в Шампионската лига.

В третата част и двамата треньори пуснаха в игра своите резерви.

Александър Николов записа 8 точки (47% ефективност в атака, 18% перфектно и 45% позитивно посрещане - +2).

АЛУРОН СМС ВАРТА, ЗАВЕРЧЕ (ПОЛША) - КУЧИНЕ ЛУБЕ, ЧИВИТАНОВА (ИТАЛИЯ) 3:0 (25:22, 25:18, 26:24)

ЗАВЕРЧЕ: Мигел Тавареш, Бартоломей Боладж 10, Бартош Кволек 8, Аарън Ръсел 5, Матеуш Биениек 5, Юрий Гладир 4 - Якуб Попивчак-либеро (Якуб Новосиелски 1, Кайл Енсинг 5, Патрик Лаба 5, Адриан Маркиевич 3, Якуб Червински 6, Милош Знишол 1)

Старши треньор: МИХАЛ ВИНЯРСКИ

ЛУБЕ: Матия Бонифанте, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 8, Матия Ботоло 10, Ерик Льопки 3, Вут Д’Хер, Джовани Мария Гарджуло 2 - Фабио Балазо-либеро (Пабло Кукарцев 4, Марко Подрасчанин 8, Ноа-Дюфло Роси 3, Дави Тенорио 1, Сантияго Ордуна 1, Франческо Бисото-либеро, Хамза Хфаиед 2)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ.