Любомира Василева: Мони е безспорен талант, Алекс беше работохолик, тихият Венислав Антов

Гост в епизод 135 на подкаста "Първо темпо" е треньорката в Левски, школата Владо Волей и преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски" Любомира Василева.
Тя разказа изключително интересни истории за първите стъпки във волейбола на част от световните вицешампиони от Филипините и още:
- Първите ѝ стъпки във волейбола, участие в националния отбор за девойки
- Началото на пътя в треньорската професия - обучение в Националната спортна академия
- Какъв е методът за работа с най-малките деца ("Алекс, направи 20 повторения, той прави 30")
- Треньорската дейност в Левски и Владо Волей
- Помощник-треньор в националния отбор за младежи през 2026 г.; "Владо, дай да вземем Плотницки в Левски
- “Що е то Скаут лигата - "люпилникът на таланти"
- Развитието на 8/14 световни вицешампиони - братя Николови, Антов, Палев, Аспарухов, Грозданов, Пр. Петков, Дамян Колев
- “Мони е безспорен талант, Алекс беше работохолик", тихият Венислав Антов
- Първа проява пред по-голям брой хора - събитието в мола
- Проект на Левски в училищата
- Има ли достатъчно високи деца в по-малките набори?
- Проблемът с обездвижването и социалните мрежи
- Плажният волейбол
- Блиц въпроси
- Препоръка за следващ гост.