Любомира Василева: Мони е безспорен талант, Алекс беше работохолик, тихият Венислав Антов

Гост в епизод 135 на подкаста "Първо темпо" е треньорката в Левски, школата Владо Волей и преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски" Любомира Василева.

Тя разказа изключително интересни истории за първите стъпки във волейбола на част от световните вицешампиони от Филипините и още:

- Първите ѝ стъпки във волейбола, участие в националния отбор за девойки

- Началото на пътя в треньорската професия - обучение в Националната спортна академия

- Какъв е методът за работа с най-малките деца ("Алекс, направи 20 повторения, той прави 30")

- Треньорската дейност в Левски и Владо Волей

- Помощник-треньор в националния отбор за младежи през 2026 г.; "Владо, дай да вземем Плотницки в Левски

- “Що е то Скаут лигата - "люпилникът на таланти"

- Развитието на 8/14 световни вицешампиони - братя Николови, Антов, Палев, Аспарухов, Грозданов, Пр. Петков, Дамян Колев

- “Мони е безспорен талант, Алекс беше работохолик", тихият Венислав Антов

- Първа проява пред по-голям брой хора - събитието в мола

- Проект на Левски в училищата

- Има ли достатъчно високи деца в по-малките набори?

- Проблемът с обездвижването и социалните мрежи

- Плажният волейбол

- Блиц въпроси

- Препоръка за следващ гост.