Венислав Антов: С невероятната подкрепа на феновете Левски ще победи ЦСКА

Шампионите от Левски София излизат срещу ЦСКА в полуфиналите на Супер Волей. Първият двубой ще се изиграе на 2 април (четвъртък) от 19:00 ч. в зала "Левски София".

Волейболистът на "сините" Венислав Антов, който този сезон играе във френския Туркоа, изказа подкрепата си към отбора.

"Въпреки че вече съм във Франция, продължавам да следя изявите на любимия клуб Левски София. Искам да пожелая успех на отбора в предстоящата полуфинална серия срещу ЦСКА. Вярвам, че с невероятната подкрепа от публиката, ще успеят да спечелят."