Голямата организация Weibo може да се завърне във VALORANT

Голямата китайска организация по електронни спортове - Weibo Gaming, е на път да се завърне във VALORANT, като ще се включи в Tier 2 сцената в Китай, твърдят от Sheep Esports.

Очакваният състав включва имена като Yoyo, Satoshi, AcMe, chenze и XiaoFei1, а треньор ще бъде meow. Единственият играч с опит на най-високо ниво е Yoyo, докато останалите идват основно от регионалната сцена. Възможно е mindfreak да бъде част от проекта като резерва, но засега не се очаква да играе в титулярния състав. ю

Weibo Gaming се завръща след отсъствие от 2024 г., като целта на отбора е класиране за Ascension и евентуално достигане до VCT China.