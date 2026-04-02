Дани Цанков се завърна в мотокроса след близо двугодишно отсъствие от големите състезания

Един от най-талантливите български състезатели в мотокроса Дани Цанков направи завръщане на пистата след близо двугодишно отсъствие от големите състезания. Той стартира сезона по убедителен начин, записвайки двойна победа в двата манша от първия кръг на Републиканския шампионат, проведен в Поморие.

Само дни по-късно българинът демонстрира класа и на международната сцена. На трасето „Олтения Рейсинг Парк“ в Балш той триумфира в клас MX2 в първия кръг на BMU European Motocross Championship, като заслужено се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

„Щастлив съм, че се завърнах в голямата игра. Тези две години не съм спирал да се занимавам с мотокрос, но състезанията останаха малко встрани от моите цели. За този сезон обаче бях решил да участвам активно както в републиканския, така и в източноевропейския шампионат“, каза Цанков.

Той допълни, че през 2026 година се състезава за новия си отбор 96 Racing Team с машина Yamaha, и е амбициран да постигне възможно най-много победи.

„Тренирам упорито и конкуренцията е сериозна, но се надявам да бъда на подиума след всяко състезание“, добави 17-годишният български състезател.

Още този уикенд феновете на мотокроса ще имат възможност да наблюдават Дани Цанков на живо на трасето в Гоце Делчев, където ще се проведе традиционен мотокрос шампионат за всички класове.