Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Дани Цанков се завърна в мотокроса след близо двугодишно отсъствие от големите състезания

  2 апр 2026 | 13:48
  • 714
  • 0
Един от най-талантливите български състезатели в мотокроса Дани Цанков направи завръщане на пистата след близо двугодишно отсъствие от големите състезания. Той стартира сезона по убедителен начин, записвайки двойна победа в двата манша от първия кръг на Републиканския шампионат, проведен в Поморие.

Само дни по-късно българинът демонстрира класа и на международната сцена. На трасето „Олтения Рейсинг Парк“ в Балш той триумфира в клас MX2 в първия кръг на BMU European Motocross Championship, като заслужено се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

„Щастлив съм, че се завърнах в голямата игра. Тези две години не съм спирал да се занимавам с мотокрос, но състезанията останаха малко встрани от моите цели. За този сезон обаче бях решил да участвам активно както в републиканския, така и в източноевропейския шампионат“, каза Цанков.

Той допълни, че през 2026 година се състезава за новия си отбор 96 Racing Team с машина Yamaha, и е амбициран да постигне възможно най-много победи.

„Тренирам упорито и конкуренцията е сериозна, но се надявам да бъда на подиума след всяко състезание“, добави 17-годишният български състезател.

Още този уикенд феновете на мотокроса ще имат възможност да наблюдават Дани Цанков на живо на трасето в Гоце Делчев, където ще се проведе традиционен мотокрос шампионат за всички класове.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

  • 4 апр 2026 | 15:22
  • 887
  • 1
Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

  • 4 апр 2026 | 12:16
  • 2102
  • 1
Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

  • 4 апр 2026 | 11:38
  • 4059
  • 0
От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

  • 4 апр 2026 | 11:02
  • 6122
  • 0
Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

  • 4 апр 2026 | 08:59
  • 4032
  • 1
Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

  • 4 апр 2026 | 08:24
  • 3036
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 53542
  • 210
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 206488
  • 856
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 30536
  • 131
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 36469
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 13178
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 47795
  • 43