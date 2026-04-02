Полуфиналите в efbet Супер Волей: дерби на върха и равностойна битка за финала

Стартира решителната фаза в efbet Супер Волей 2025/2026 - полуфиналните серии започват на 2 април и обещават много емоции, напрежение и битка за място на финала.

Левски - ЦСКА: синьо доминиране в дербито

Голямото столично дерби отново ще бъде централна тема в полуфиналите. Левски София влиза в серията с психологическо предимство, след като вече записа две победи над вечния съперник през сезона - 3:-2 в 10-ия кръг и категорично 3-0 в 21-ия.

Освен това „сините“ са в впечатляваща серия от 12 поредни победи срещу ЦСКА, което допълнително накланя везните в тяхна полза. Историята между двата тима също не е кратка - те се срещнаха и преди два сезона в плейофите (сезон 2023/2024), когато Левски надделя с 3 успеха от 5 мача и впоследствие защити титлата си през 2024/2025.

Сега обаче всичко започва от нулата - дерби, в което формата и традициите ще бъдат тествани до краен предел.

Локомотив Авиа - Нефтохимик: равностойна битка с напрежение

Другият полуфинал противопоставя два силни отбора, които си размениха по една победа през сезона. Локомотив Авиа Пловдив започна с успех с 3-1 в 11-ия кръг, но Нефтохимик 2010 Бургас отвърна категорично в 22-ия кръг с 3-0.

Това разменяне на удари показва колко оспорвана се очаква да бъде серията. И двата отбора имат своите аргументи и амбиции, а балансът между тях обещава драматични двубои, в които всяка грешка може да се окаже решаваща.

