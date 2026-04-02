Monte на Алекс "Rainwaker" Петров ще играе финал в Букурещ

Отборът на Monte продължава да отбелязва победи и се класира на финала на турнира по Counter-Strike - DraculaN Season 6, след като успя да победи M80 с 2:0 (13-4, 13-10). В срещата европейците се оказаха по-силни както на Ancient, така и на Dust 2.

Grand-Final tmrw 🫵🏻 #MonteGang — MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) April 1, 2026

Най-силен бе Орелиен "afro" Драпие с K/D от 40/21 и 1.60 рейтинг. Българската звезда Алекс "Rainwaker" пък се нареди втори по статистика с 32 елиминации и 1.41 рейтинг. Днес от 16:00 ч. започва другият полуфинал между M80 и Alliance, който ще отреди съперника на Monte на финала.

Големият финал на турнира в Букурещ ще се стартира днес от 20:00 ч., като победителят ще си тръгне със 7 500 долата.

Снимка: Monte