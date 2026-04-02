Звезден състав на 200 метра на Диамантената лига в Шанхай

Шерика Джаксън, Ша'Кари Ричардсън, Анавия Батъл и Ейми Хънт са сред атлетките от световна класа в стартовия списък на 200 метра за турнира от Диамантената лига в Шанхай/Кецяо. Ямайската спринтьорка Шерика Джаксън и британката Ейми Хънт ще се изправят срещу някои от най-добрите атлетки на САЩ в изключително силно бягане на 200 метра на 16 май.

Към Джаксън и Хънт на стартовите блокчета ще се присъединят Ша'Кари Ричардсън, Анавия Батъл, Джена Прандини и Макензи Лонг, а китайската звезда Чен Юдзие ще допълни състава.

Впечатляващият списък включва пет от първите десет състезателки в световната ранглиста, които имат общо 31 победи в Диамантената лига.

Ямайската звезда Джаксън отдавна е сред най-великите бегачки на 200 метра в света, като от 2022 г. насам има две световни титли и три трофея от Диамантената лига.

Понастоящем шеста в света, последната ѝ победа в Диамантената лига беше в Силезия миналата година, където тя надделя над съпернички като Хънт и Британи Браун.

Третата в света Батъл ще се надява да повтори формата, която ѝ донесе победи както в Кецяо, така и в Сямън на 200 метра през миналия сезон.

Ричардсън също ще се стреми да възвърне най-добрата си форма в преследване на първа победа в Диамантената лига от 2024 г. насам.

Междувременно Хънт и Лонг ще се борят за първата си победа в най-престижната еднодневна верига от лекоатлетически състезания.

Снимки: Gettyimages