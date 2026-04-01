  Алекс Грозданов и Богданка отпаднаха от Шампионската лига

  1 апр 2026 | 21:34
Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият клуб Богданка ЛУК (Люблин) отпаднаха от Шампионската лига.

Първенците на Полша, които загубиха първата среща от 1/4-финалите у дома от Пройект (Варшава) с 0:3 гейма, загубиха и първите два гейма (21:25, 18:25) в срещата реванш, която се игра в зала “Глобус Томаш Войташевич” и на практика се сбогуваха с шанса да се класират за полуфинал.

В началото на третата част и двамата треньор смениха почти всичкити си волейболисти. Домакините от Богданка спечелиха следващите 2 части с 25:20 и 32:30 в битката на резервите и така двубоят влезе в тайбрек.

Петата част бе спечелена от Богданка с 15:12 и така тимът от Люблин спечели двубоя с 3:2 (21:25, 18:25, 25:20, 32:30, 15:12), но Пройект (Варшава) се класира на полуфинал.

Алекс Грозданов завърши двубоя с 3 точки (2 блока, 33% ефективност в атака - +1).

Звездата Вилфредо Леон записа 8 точки (1 ас, 2 блока, 36% ефективност в атака, 17% перфектно и 50% позитивно посрещане - +4).

Кивин Сасак стана най-резултатен за Богданка с 14 точки (1 ас, 3 блока).

Джаксън Йънг добави още 13 точки.

Бартош Беднож реализира 11 точки (2 аса, 1 блок, 62% ефективност в атака, 13% перфектно и 25% позитивно посрещане - +5).

Двукратният олимпийски шампион с Франция Кевин Тили добави още 8 точки (50% ефективност в атака, 16% перфектно и 47% позитивно посрещане - +6).

Брендън Купърс бе най-резултатен за гостите с 13 точки.

Още от Волейбол

Желязков: Не направихме най-добрия мач

Желязков: Не направихме най-добрия мач

  • 6 апр 2026 | 00:59
  • 555
  • 0
Сашо Попов: Измъкнахме тежки ситуации в тайбрека, за да се завърнем

Сашо Попов: Измъкнахме тежки ситуации в тайбрека, за да се завърнем

  • 6 апр 2026 | 00:28
  • 533
  • 1
Алекс Николов с 20 точки, Лубе загуби първия полуфинал от Верона

Алекс Николов с 20 точки, Лубе загуби първия полуфинал от Верона

  • 5 апр 2026 | 21:50
  • 2357
  • 2
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 35311
  • 20
Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове

Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове

  • 5 апр 2026 | 21:18
  • 911
  • 0
Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи

Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи

  • 5 апр 2026 | 21:11
  • 1751
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 52394
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 205181
  • 856
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 29702
  • 130
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 35311
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 11830
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 46793
  • 43