Алекс Грозданов и Богданка отпаднаха от Шампионската лига

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият клуб Богданка ЛУК (Люблин) отпаднаха от Шампионската лига.

Първенците на Полша, които загубиха първата среща от 1/4-финалите у дома от Пройект (Варшава) с 0:3 гейма, загубиха и първите два гейма (21:25, 18:25) в срещата реванш, която се игра в зала “Глобус Томаш Войташевич” и на практика се сбогуваха с шанса да се класират за полуфинал.

В началото на третата част и двамата треньор смениха почти всичкити си волейболисти. Домакините от Богданка спечелиха следващите 2 части с 25:20 и 32:30 в битката на резервите и така двубоят влезе в тайбрек.

Петата част бе спечелена от Богданка с 15:12 и така тимът от Люблин спечели двубоя с 3:2 (21:25, 18:25, 25:20, 32:30, 15:12), но Пройект (Варшава) се класира на полуфинал.

Алекс Грозданов завърши двубоя с 3 точки (2 блока, 33% ефективност в атака - +1).

Звездата Вилфредо Леон записа 8 точки (1 ас, 2 блока, 36% ефективност в атака, 17% перфектно и 50% позитивно посрещане - +4).

Кивин Сасак стана най-резултатен за Богданка с 14 точки (1 ас, 3 блока).

Джаксън Йънг добави още 13 точки.

Бартош Беднож реализира 11 точки (2 аса, 1 блок, 62% ефективност в атака, 13% перфектно и 25% позитивно посрещане - +5).

Двукратният олимпийски шампион с Франция Кевин Тили добави още 8 точки (50% ефективност в атака, 16% перфектно и 47% позитивно посрещане - +6).

Брендън Купърс бе най-резултатен за гостите с 13 точки.