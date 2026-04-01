Турнирът в Етрополе ще събере 77 отбора

Международният турнир по футбол за деца, който ще се проведе в Етрополе от 4-и до 7-и април, ще събере 77 отбора от 27 клуба, обявиха от общината в града, която е основният организатор. Събитието, което ще премине под името "Eтрополе Tournament 2026", е само първата стъпка в посока амбиция за мащаб, класа и силно международно присъствие.



Турнирът се организира от ПФК Етрополе със съдействието на Община Етрополе и с активното участие на Христо Стоичков по случай 60-годишния му юбилей. Интересът към турнира е сериозен и вече 27 клуба с общо 77 отбора са потвърдили своето участие, като сред тях е футболната Академия Хаджи. На терените ще излязат деца от наборите 2013 до 2019 година – поколение, което тепърва ще оформя облика на футбола в следващите десетилетия.



Присъствието на Христо Стоичков придава допълнителна тежест на турнира. Неговата връзка с Етрополе не е символична – той е почетен гражданин на града, а именно тук се развива и неговата детско-юношеска школа, която също ще бъде част от надпреварата. Това превръща събитието не просто в турнир, а в естествено продължение на една дългогодишна ангажираност към развитието на младите таланти.



Също така организаторите са амбицирани градът да демонстрира завръщане към корените, когато местният клуб Чавдар беше превърнал Етрополе в бъде център на голям спортен форум, в който среща си дават бъдещето на футбола и неговото най-ярко лице – децата.