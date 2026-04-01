Давид Иванов ще представя България на Световната купа по спортна гимнастика в Кайро

България ще бъде представена от Давид Иванов на третата за годината Световна купа по спортна гимнастика, която ще се проведе от 3 до 6 април в Кайро, Египет. Българинът ще участва единствено на своя коронен уред - кон с гривни. В надпреварата са заявени състезатели от 35 държави.

Преди месец Иванов спечели първия си златен медал от състезание от такъв ранг, след като триумфира на кон с гривни на кръга от веригата в столицата на Азербайджан - Баку.

Трениращият и живеещ в Англия българин е носител на сребърен медал на кон с гривни от европейското първенство за младежи в Римини през 2024 година.