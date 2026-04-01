Върбица се закани на Крумовград

ФК Върбица (Бенковски) ще приеме ФК Крумовград в директен сблъсък за първата позиция в Междинната областна група Кърджали/Смолян. Мачът е от втория кръг на шампионата, но беше отложен по молба на доскорошния представител на елита и ще се състои тази събота, 4 април, от 14:00 часа в Златоград. Причината Върбица да не приеме крумовградчани на свой терен е ремонтът на стадион „Бенковски“ в едноименното кърджалийско село.

"Шампионите влизат в срещата от първата позиция, на която се качиха след разгромния успех с 5:1 над Юнак (Ардино) в друг от отложените си мачове. Независимо че е трети в момента и изостава с 5 точки от нашия отбор, ФК Крумовград не крие амбициите си за първата позиция и промоция в Трета лига. За това подсказва и солидната зимна селекция, включваща бившия национал Благой Макенджиев и 4-кратния шампион с Лудогорец Димо Бакалов. Върбица обаче не се притеснява от имена, защото ще излезе с пълни сили, за да защитава своята титла и отново да направи опит да достигне до баражите за влизане в Югоизточната Трета лига", пишат от Върбица