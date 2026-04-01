Много проблеми в Хасково преди гостуването в Нова Загора

ОФК Хасково гостува на Загорец (Нова Загора) в среща от междинния 27-ми кръг от Югоизточната Трета лига. Двубоят е утре, 1-ви април, от 17:00 часа. Двата тима са разделяни от само 2 точки, като хасковлии са седми с 36 пункта, а Загорец е десети с 34. Те влизат и в сходна форма, като прекъснаха серии без победа през уикенда.

ОФК Хасково победи с 2:1 у дома Спартак (Пловдив), но загуби Владислав Узунов, който получи червен картон. Аут освен опитният атакуващ играч са контузените Бейсим Бейсим и Костадин Пеев, докато голмайсторът на тима, донсъл и трите точки срещу „гладиаторите“ Юлий Шекеров е под въпрос. Добра новина може да се окаже евентуалното завръщане на Антон Желязков, който не игра в събота. Хасковлии ще трябва да се справят и без наставленията на своя старши треньор Живко Желев, който няма да е покрай страничната линия утре, тъй като също беше изгонен в края на срещата със Спартак.

По-рано през сезона ОФК Хасково надделя над Загорец с 2:0 у дома. Двата тима се срещнаха и в приятелски двубой по време на зимната подготовка, в който „червените“ надделяха с 4:2.