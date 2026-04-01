Много проблеми в Хасково преди гостуването в Нова Загора

  • 1 апр 2026 | 09:29
  • 2034
  • 0
Много проблеми в Хасково преди гостуването в Нова Загора

ОФК Хасково гостува на Загорец (Нова Загора) в среща от междинния 27-ми кръг от Югоизточната Трета лига. Двубоят е утре, 1-ви април, от 17:00 часа. Двата тима са разделяни от само 2 точки, като хасковлии са седми с 36 пункта, а Загорец е десети с 34. Те влизат и в сходна форма, като прекъснаха серии без победа през уикенда.

ОФК Хасково победи с 2:1 у дома Спартак (Пловдив), но загуби Владислав Узунов, който получи червен картон. Аут освен опитният атакуващ играч са контузените Бейсим Бейсим и Костадин Пеев, докато голмайсторът на тима, донсъл и трите точки срещу „гладиаторите“ Юлий Шекеров е под въпрос. Добра новина може да се окаже евентуалното завръщане на Антон Желязков, който не игра в събота. Хасковлии ще трябва да се справят и без наставленията на своя старши треньор Живко Желев, който няма да е покрай страничната линия утре, тъй като също беше изгонен в края на срещата със Спартак.

По-рано през сезона ОФК Хасково надделя над Загорец с 2:0 у дома. Двата тима се срещнаха и в приятелски двубой по време на зимната подготовка, в който „червените“ надделяха с 4:2.

Още от БГ Футбол

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 2671
  • 1
Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
  • 6429
  • 10
Хьогмо: Солиден мач за нас

Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1019
  • 0
Александров: Дузпата реши мача

Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 1457
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 688
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 51049
  • 206
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 51049
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 203574
  • 855
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 28787
  • 127
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 34166
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10429
  • 3
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 45679
  • 42