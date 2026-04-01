Реми в британската битка между Уелс и Северна Ирландия

Отборите на Уелс и Северна Ирландия не излъчиха победител в мача помежду си в Кардиф. Приятелската среща между двата представителя на Обединеното кралство завърши при резултат 1:1.

Гостите първи откриха в 22-рата минута, когато Джейми Донли първо стреля с глава, ударът му бе спасен, но при добавката успя да порази вратата за 0:1.

В 46-ата минута Уелс възстанови равенството. Сорба Томас бе точен, след като бе изведен с вълшебен пас зад защитата, преодоля вратаря и вкара за 1:1.

Така Уелс не успя да зарадва феновете си след загубения полуфинален бараж за Световното срещу Босна и Херцеговина преди дни.

В Северна Ирландия също не може да са твърде доволни от този резултат, след отпадането от Италия в другия бараж.

Снимки: Gettyimages