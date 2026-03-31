Мароко пречупи Парагвай с голове през второто полувреме

Мароко победи Парагвай с 2:1 в приятелски мач, игран на стадион "Феликс Болаер" в Ланс. Африканците решиха мача с два бързи гола през второто полувреме, а основна роля за победата има Ашраф Хакими, който асистира и за двете поадения.

Защитникът на Пари Сен Жермен центрира отдясно в 48-ата минута и намери Билал Ел Ханус в близост до вратата, а той с удар от движение бе точен за 1:0.

В 53-тата минута отново Хакими се бе включил по дясното крило, пусна пас успоредно на голлинията, а Нийл Ел Айнауи бе на точното място, за да засече в мрежата за 2:0.

В 85-ата минута гол на Парагвай бе отменен от ВАР заради засада.

Три минути по-късно южноамериканците все пак стигнаха до почетно попадение. Негов автор бе Густаво Кабайеро с глава.

Снимки: Gettyimages