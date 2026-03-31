Сърбия сломи Саудитска Арабия след обрат

Сърбия победи Саудитска Арабия с 2:1 в контролна среща, играна на стадион "ТСЦ Арена“ в Бачка Топола. Домакините трябваше да правят обрат, но успяха да зарадват феновете си с победа над корав съперник.

Участие в мача взе и халфът на Лудогорец Петър Станич. Той влезе в игра на полувремето, като замени една от звездите на домакините Лазар Самарджич

Гостите от Саудитска Арабия поведоха рано след куриозна грешка в сръбската отбрана. Лоша комуникация между вратаря и защитниците трахиня Еракович и Никола Миленкович позволи на Абдула Ал-Хамдан да се възползва и да открие резултата.

През втората част обаче Сърбия вдигна оборотите и изравни с красив гол. Централният защитник Страхиня Павлович отбеляза за 1:1 с феноменална задна ножица.

Пълният обрат дойде в 78-ата минута. Голмайсторът на Сърбия Александър Митрович донесе победата на своя отбор, след като засече топката с глава след прецизно центриране.

Така Сърбия се отърси от загубата преди дни с 0:3 от Испания и се върна на победния път. За Саудитска Арабия това е трета поредна загуба и отборът има над какво да работи.