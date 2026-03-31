»
Цанко Цанков получи официален документ за рекорда си на Световното

  • 31 март 2026 | 13:11
Цанко Цанков получи официален документ за рекорда си на Световното

Международната асоциация по зимно плуване (IWSA) изпрати официален сертификат за световния рекорд на 450 метра при мъжете, поставен от Цанко Цанков по време на Световното първенство по зимно плуване в началото на месеца в Оулу, Финландия.

Както е известно, българинът доминира в конкуренцията от 131 състезатели в дисциплината на 450 метра, финиширайки с впечатляващо време от 5:16.86 минути. Освен световния рекорд, Цанков спечели и сребърен медал на 200 метра свободен стил.

Цанко Цанков спечели световната титла в плуването на 450 метра в ледени води
Цанко Цанков спечели световната титла в плуването на 450 метра в ледени води

„Изключително съм щастлив и горд от постижението, което направих. Колкото повече време минава, толкова повече си давам сметка колко трудно беше и въпреки тежките условия успях да постигна един много голям и значим успех за България. Живот и здраве, подготовката ми за предстоящите плувания в открити води това лято започва след няколко дни. В момента все още провеждам възстановителни процедури след Световната купа в Полша и Световното първенство във Финландия. Благодаря на всички мои сънародници за подкрепата“, заяви Цанков.

Преди два дни в родния град на шампиона – Бургас, бе излъчен документалният филм „Леденият шампион“, посветен на неговите успехи в зимното плуване. Залата беше изпълнена с публика, която посрещна лентата с бурни аплодисменти.

След прожекцията Цанков се срещна с фенове, раздаде автографи и показа спечелените отличия от Финландия, както и сертификата за световния рекорд.

Още от Водни спортове

От филия с лютеница до световен шампион

От филия с лютеница до световен шампион

  • 30 март 2026 | 14:52
  • 2106
  • 1
Ая Касабова е ветроходец на 2025 година

Ая Касабова е ветроходец на 2025 година

  • 30 март 2026 | 10:28
  • 724
  • 0
Българските плувци спечелиха нови 4 медала от турнирите "Мултинейшън"

Българските плувци спечелиха нови 4 медала от турнирите "Мултинейшън"

  • 30 март 2026 | 02:06
  • 1750
  • 2
Комодор Варна спечели за пръв път Купата на България по водна топка при мъжете, Локомотив "Никола Нанов" триумфира при жените

Комодор Варна спечели за пръв път Купата на България по водна топка при мъжете, Локомотив "Никола Нанов" триумфира при жените

  • 29 март 2026 | 18:21
  • 1221
  • 0
Българските плувци с шест медала в първия ден на международните турнири "Мултинейшън" в Грац и Прага

Българските плувци с шест медала в първия ден на международните турнири "Мултинейшън" в Грац и Прага

  • 29 март 2026 | 00:31
  • 1347
  • 5
Рафтинг сезон 2026 стартира с почистване и демонстрационни спускания по река Струма

Рафтинг сезон 2026 стартира с почистване и демонстрационни спускания по река Струма

  • 27 март 2026 | 13:24
  • 660
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 110159
  • 175
Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

  • 31 март 2026 | 10:50
  • 20977
  • 13
Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

  • 31 март 2026 | 13:07
  • 5717
  • 6
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 25800
  • 34
Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

  • 31 март 2026 | 11:34
  • 3974
  • 3
Днес се определят последните участници на Световното

Днес се определят последните участници на Световното

  • 31 март 2026 | 06:58
  • 9813
  • 10