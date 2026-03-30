  3. Легенда на Локомотив (Сф) се завърна в българския футбол

Легенда на Локомотив (Сф) се завърна в българския футбол

  • 30 март 2026 | 10:16
Легенда на Локомотив (Сф) се завърна в българския футбол

Едно от най-големите имена в богатата история на Локомотив (София) – Йордан Стойков-Бумбо, пое едноименния тим на ФК Люлин. Отборът е последен в А ОФГ София – столица. 74-годишният Стойков има 326 мача за "червено-черните". Славният защитник играе за "железничарите" в периода 1971 – 1983 година.

За последно работи в Царско село. През 2022 година се водеше помощник-треньор. Бил е начело на над дузина отбори у нас и в чужбина. Шампион е с Локо (София) през 1978 г.

Мисията му да спаси Люлин от изпадане в Б ОФГ изглежда обречена, но в отбора не се предават и ще разчитат на богатия опит на Бумбо.

