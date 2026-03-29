Още един от футболистите на Мъри Стоилов пред голям трансфер

Работата на Станимир Стоилов в Гьозтепе е напът да осигури нови солидни приходи на клуба от продажба на футболист. Сега има информации, че 21-годишният полузащитник на тима Антъни Денис е привлякъл вниманието на германски клубове с постоянните си силни изяви. За младия играч вече е започнала истинска трансферна надпревара в Бундеслигата, твърди турският журналист Екрем Конур, който само в X има над 240 000 последователи.

Скаути от Бундеслигата са го наблюдавали на живо в два мача - срещу Башакшехир (1:2) и Аланияспор (2:2).

Към днешна дата Transfermarkt оценява полузащитника на 8 млн. евро. Той кара втория си сезон в клуба, а Гьозтепе го взе още като юноша със свободен трансфер от нигерийски клуб и първоначално го налагаше в тима си до 19 години. После Стоилов започна да разчита на него и в мъжкия състав.

През миналото лято клубът на Мъри продаде на РБ (Лайпциг) в Бундеслигата нападателя Ромуло срещу 20 млн. евро. През изминалата зима пък клубът сключи сделка с Бешикташ за Жуниор Олайтан, от която ще дойдат други 5 млн.