  3. НБА санкционира Лука Дончич за 16-ото му техническо нарушение

НБА санкционира Лука Дончич за 16-ото му техническо нарушение

  • 29 март 2026 | 09:21
Националната баскетболна асоциация (НБА) наказа звездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич с един мач без заплащане заради 16-о му техническо нарушение през този сезон. Словенецът ще пропусне двубоя на Лейкърс срещу гостуващия Вашингтон Уизардс в понеделник. Дончич - водещият реализатор на лигата, получи техническо нарушение при победата над Бруклин в петък.

Това задейства автоматично отстраняване, което ще струва на Дончич 1/174 от годишната му заплата, около 264 000 долара, според ESPN.

Дончич за шансовете си за MVP: Колкото по-добре играя, толкова повече падам в рейтингите, не знам какво още мога да направя

Правилата на лигата постановяват, че след 16-ия технически фаул, за всеки две допълнителни технически нарушения, състезателят ще бъде отстраняван за още един мач без заплащане.

Лос Анджелис Лейкърс успешно обжалва последното техническо наказание на Лука Дончич на 21 март.

27-годишният Дончич записва средно 33.7 точки, 8.2 асистенции и 7.8 борби за Лейкърс (48-26), който е на трето място в Западната конференция при осем мача до края на редовния сезон.

