Академик (Свищов) бие в Левски

Академик (Свищов) се наложи с 2:0 в град Левски над едноименния тим. Срещата е от 14-ия кръг на Северозападна Трета лига. Кристиян Иванов осигури успеха с двете си попадения. Левскарите повече владееха топката. Търсеха път към противниковата врата, но така и не го намериха. „Студентите“ пък провеждаха опасни контраатаки. Иванов отне топката на съперник пред наказателното поле, напредна и откри резултата в 8-ата минута. В 56-ата пък стреля почти от десния ъгъл на наказателното поле за втория си гол. Иванов беше близо и до хеттрик.