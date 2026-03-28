ART Goalkeeper Training Camp събира елита на младите вратари в Албена за историческото 11-то издание

Стартира кампанията за предстоящото 11-о издание на най-мащабния специализиран лагер за вратари в България - ART Goalkeeper Training Camp, който ще се проведе от 5-10 юни 2026 г. в курортния комплекс Албена. Очакванията са, че събитието, организирано от бившия професионален страж Владимир Манолков, отново ще се превърне в пресечна точка за млади таланти и професионални треньори от цяла Европа.

Тазгодишното издание на кампа поставя нов стандарт в методиката на тренировъчния процес. Освен интензивните занимания на терен и видео анализи, фокусът се измества към развитието на „футболния интелект“ и бързината на вземане на решения под напрежение.

За регистрация и заявки на желаещи да участват: 0888 544 474 (Елена Манолкова).