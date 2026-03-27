Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Парагвай
Парагвай излъга Гърция в Атина

  • 27 март 2026 | 23:18
  • 322
  • 0
Парагвай победи Гърция с 1:0 в приятелска среща, играна на стадион "Йоргос Караискакис" в Атина. Макар домакините да бяха по-активният отбор, те бяха наказани от южноамериканския си съперник, който си тръгна доволен след този мач.

Единственото попадение отбеляза Диего Гомес в 52-рата минута. Той се разписа директно от фаул с изненадващ удар по земя покрай стената.

След четири дни за Гърция предстои нова проверка, като този път южните ни съседи ще пътуват до Будапеща за среща с Унгария на 31 март.

Парагвай също е предвидил още една контрола през март, като след четири дни ще гостува на Мароко.

Следвай ни:

