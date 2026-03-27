Стефан Ангелов: Всеки мач е радост за нас

Утре Етър II (Велико Търново) приема едноименния тим на Павликени. Срещата е от 15-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Всеки мач е радост за нас. С колкото по-силни противници играем, толкова по-добре. Всеки двубой е тест за младите ни състезатели. Те се нуждаят от всичко това за да се развиват, израстват, да играят правилно и да трупат опит. Най-естественото е да се стремим да завършваме мачовете си с положителен резултат за нас“, коментира пред Sportal.bg Стефан Ангелов, треньор на Етър II.