Димитър Иванов: Какво ще направим ние

Спартак (Пловдив) ще гостува утре ОФК Хасково. Срещата е от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои ни трудно гостуване. От началото на годината, съперника показа, че трябва да се съобразяват с него. Спечели мачове на негостоприемни стадион. Вкъщи спря лидера. Всичко това ни кара да се подготвим максимално сериозно за мача в Хасково. Важното е да се съсредоточим върху нашата работа. Във всеки двубой излизаме да вземем точките. Ще са наши, ако показваме, това което можем“, коментира пред Sportal.bg Димитър Иванов, треньор на Спартак.