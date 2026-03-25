Над 80 седмокласници с открит урок по "Образование за здраве" на Фондация "Григор Димитров"

Над 80 ученици от 7 клас се включиха в открит урок по програмата „Образование за здраве“ на Фондация „Григор Димитров“. Събитието се проведе в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ в София като част от вдъхновяващата поредица от уроци, която ще достигне до над 300 училища в цялата страна. Инициативата е посветена на физическото, психическото и емоционалното благополучие на децата.

Учениците работиха по теми от видео поредицата „Буквално с Гришо“, създадена в партньорство с образователната платформа „Уча.се“. По време на срещата децата обсъждаха как се изгражда шампионски дух, защо грижата за здравето е толкова важна, какви са основите на умното хранене и как почивката може да бъде път към успеха. Основен акцент в разговора беше превенцията като важна част от грижата за себе си. Учениците говориха за ежедневните избори, които влияят пряко върху развитието и енергията им. Всяко дете получи и специална задача да помисли за малки, но важни стъпки, които още днес може да започне да прилага.

Чрез специално видеообръщение Григор Димитров поздрави участниците в урока и насърчи подрастващите да вярват в себе си. Специална изненада бе присъствието на майката на тенисиста - Мария Димитрова, която разказа за пътя на българския спортист и отправи силно послание към децата да бъдат постоянни и да следват мечтите си.

Като част от урока всяко дете нарисува своя собствена тениска с лично послание към себе си и към шампиона, който иска да бъде - в спорта, в училище и в живота. Така учениците превърнаха мечтите си в личен символ на мотивация, увереност и стремеж към успех.

Всички деца получиха и специално разработена образователна картичка с 10 съвета за здравословен и устойчив начин на живот от името на Григор Димитров. Материалът е част от менторската програма на фондацията - „Бъди шампион“ и обхваща теми като физическа активност, хранене, дисциплина, балансирано използване на технологиите и емоционална стабилност.

„Образование за здраве“ е национална програма на фондация „Григор Димитров“, която насърчава физическото, психическото и емоционалното здраве на децата. Включва видео поредицата „Буквално с Гришо“ с практични съвети, създадена с „Уча.се“, както и специална картичка с 10 съвета към децата, разпространявана в училища и партньорски организации. Провеждат се открити уроци в цялата страна, част от тях в партньорство със „Заедно в час“. Подготвя се и онлайн урок за платформата Prepodavame.bg. С подкрепата на Министерството на здравеопазването програмата ще достигне до РЗИ и центровете на БЧК.

Фондация "Григор Димитров" е независима неправителствена организация, създадена през 2020 г. с цел да подкрепя децата в България чрез инициативи за образование, здраве, спорт и личностно развитие. Всички проекти се реализират с прозрачност и партньорство с доказани организации и институции.