Динко Динев достигна до 1/2-финалите в Кайзери

Динко Динев достигна до полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишният българин, който е поставен под номер 5 в схемата, надигра третия поставен Адхитя Ганесан (САЩ) със 7:5, 6:2 в мач, продължил час и 33 минути.

Американецът поведе с 5:4 в първия сет, но Динев успя да отрази сетбол при 40:30 точки, а впоследствие обърна до 7:5 в своя полза и взе аванс в общия резултат. Във втората част българинът изостана с 1:2, но спечели пет поредни гейма, за да затвори срещата.

Така на полуфиналите Динко Динев ще се изправи срещу водача в схемата Иван Мареро Курбело (Испания).

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