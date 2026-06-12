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  3. Брияна Иванова се класира за първия си полуфинал на турнир от веригата на ITF

Брияна Иванова се класира за първия си полуфинал на турнир от веригата на ITF

  • 12 юни 2026 | 15:16
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Брияна Иванова се класира за първия си полуфинал на турнир от веригата на ITF

Брияна Иванова се класира за полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Мадрид (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

17-годишната българка надигра връстничката си Алба Мария Болуда (Испания) с 6:4, 7:5 за близо два часа на корта.

С това тя достигна първия си полуфинал на състезание от веригата на Международната федерация ITF, като същевременно записа шеста поредна победа на турнира в испанската столица, след като премина успешно през квалификациите.

Двубоят започна с размяна на пробиви, след като в първите седем гейма нито една от двете състезателки не успя да спечели подаванията си. Иванова първа успя да вземе гейм на собствен сервис и поведе с 5:3, след което успешно сервира за водачеството в общия резултат.

Вторият сет започна по напълно идентичен начин, но този път испанката проби първа и впоследствие поведе с 5:3. Тогава българката пое инициативата и спечели три поредни гейма, а с това и двубоя.

За място на финала Брияна Иванова ще спори с друга испанка - 22-годишната Кармен Гаярдо Гевара.

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