В Пазарджик се провежда лагер на ITF с участието на десет български национали

В Пазарджик се провежда съвместен тренировъчен лагер на Международната федерация по тенис (ITF) и Българската федерация по тенис с участието на десет национални състезатели на България.

Лагерът се води от председателя на Треньорския съвет на БФТ Николай Стойчев и треньора на ТК „15-40" Денислав Проданов. Подготовката е насочена към националните отбори при юношите и девойките, родени през 2009, 2010 и 2011 година, и е част от подготовката за предстоящия турнир от календара на ITF от категория J100.

При момчетата участие взимат Димитър Топчийски, Борис Начев, Станислав Косев и Александър Толев. Сред момичетата в лагера са Рая Маркова, Мелани Стоичкова, Никол Нунева, Александра Рангелова и Елеонора Тонева.

В състава на отбора на ITF е включена и държавната шампионка на България на открито до 16 години Илина Илиева.

Лагерът дава възможност на младите български таланти да натрупат ценен международен опит и да се подготвят в оптимални условия преди участието си в престижния турнир от категория J100.

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