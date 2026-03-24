Ивайло Станчев: Момчетата са достатъчно мотивирани, така че вярвам в успеха

Старши треньорът на Черноморец (Балчик) Ивайло Станчев не крие, че целта пред отбора е да достигне до финалната четворта в турнира за Купата на Аматьорската лига. Утре балчиклии се срещат със Септември (Тервел) във финала на Североизточна България.

"Желанието ни е да стигнем до финалната фаза на турнира, а това преминава през победа над действащия шампион в първенството. Трябва да сме на своя максимум, за да можем да си заслужим класиране напред. Натрупаха се много мачове в последните седмици, а групата ни не е голяма, но момчетата са достатъчно мотивирани, така че вярвам в успеха.“, каза Станчев за клубния сайт.

Двубоят между Черноморец и Септември е на 25-ти март от 15 часа на стадион „Рилци“ в Добрич.

