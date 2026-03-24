Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември 98 (Тервел)
  3. Геша преди финала за аматьорската купа: Казах на моите футболисти, че този мач е бонус за тях

  • 24 март 2026 | 17:20
  • 565
  • 1
Септември (Тервел) ще се изправи срещу Черноморец (Балчик) във финалната битка за Купата на Аматьорската лига в Североизточна България. Двубоят е в сряда, 25-ти март, от 15 часа и ще се изиграе на стадион „Рилци“ в едноименния добрички квартал.

Тази вечер Георги Иванов – Геша ще изведе футболистите си на последна тренировка преди решаващия сблъсък. Под въпрос са двамата му атакуващи състезатели, които имаха проблеми и в предходните два двубоя за първенство – Петър Георгиев и Димитър Михалев.

„Довечера ще видя кой в какво състояние е. Надявам се Пепи Георгиев да се е оправил. Не съм отпимист за Митко Михалев.“, каза Геша преди утрешния сблъсък.

През миналия сезон „хановете“ отстъпиха на този съперник преди финала, а сега стигнаха единкръг по-напред и са на една победа от финалната четворка.

„Казах на моите футболисти, че този мач е бонус за тях. Нито имаме фикс идеи, нито имаме кой знае какви амбиции. Няма да играем в европейските клубни турнири, ако вземем купата. Тя е за престиж. Ако футболистите са мобилизирани и искат да покажат, че наистина заслужават, се надявам, че ще се хвърлят да я спечелят. Но за целта първо трябва да минем през Балчик – един отбор, който е доста добре подготвен и стойностен, разполага с млади, натренирани момчета, които се опитват да играят хубав футбол. Смятам, че мачът ще бъде интересен.“, добави още наставникът на Септември.

Двубоят утре противопоставя два от водещите три тима в Североизточната Трета лига.

„Хубаво е да затвърждаваме нашите позиции. Имаме доста добри футболисти, които да доказват себе си във всеки мач. Авторитет и имидж трудно се градят и лесно се губят, така че трябва да поддържаме едно добро ниво през по-голямата част от мачовете за първенство и за купа.“, завърши Георги Иванов.

Следвай ни:

  • 24 март 2026 | 17:12
  • 728
  • 0
  • 24 март 2026 | 16:52
  • 397
  • 1
  • 24 март 2026 | 16:02
  • 1211
  • 3
  • 24 март 2026 | 16:00
  • 646
  • 0
  • 24 март 2026 | 14:17
  • 4092
  • 21
  • 24 март 2026 | 13:48
  • 528
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 24 март 2026 | 12:22
  • 14846
  • 45
  • 24 март 2026 | 13:40
  • 11425
  • 13
  • 24 март 2026 | 11:09
  • 27689
  • 24
  • 24 март 2026 | 09:54
  • 14211
  • 13
  • 24 март 2026 | 12:39
  • 7005
  • 8
  • 24 март 2026 | 07:38
  • 6988
  • 0