  • 24 март 2026 | 10:07
Бусато: Получих оферти за двойно повече пари, но вече бях дал дума

Дългогодишният вратар на ЦСКА Густаво Бусато се завърна в родината си и продължи своята кариера в третодивизионния Кашиас до Сул. Стражът прекара около 6 години и половина в България, в които вдигна с "червените" Купата на България през 2021 г.

Юношата на Гремио призна, че е получил финансово по-добри предложения от Кашиас, но е предпочел да остане верен на дадената дума към новия си клуб.

"Получих оферти за двойно повече от това, което ми предложи Кашиас, но имам принцип - когато дадеш дума, трябва да я спазиш. След като се разбрах с клуба, други хора ме потърсиха, но им казах, че ако искат да ме привлекат, трябва да говорят с Кашиас", заяви Бусато.

Опитният вратар казва, че се чувства отлично приет от съотборниците си. Голямата му цел е да помогне на отбора да се бори за промоция.

"Групата ме прие много добре и се чувствам като у дома си. Очаквам с нетърпение първите мачове, за да вляза в игрови ритъм и да помогна на отбора. Искам да постигна нещо голямо с Кашиас и да вляза в историята на клуба", добави той.

Бусато може да дебютира още утре, когато Кашиас ще се изправи срещу Операрио в мач от регионална купа - нова надпревара, която събира клубове от южната и югоизточната част на Бразилия.

Победителят в турнира получава квота за третия кръг на Купата на Бразилия.

