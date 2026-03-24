БФС обмисля нововъведение от следващия сезон

БФС обмисля сериозно нововъведение в българския футбол. От следващия сезон на efbet Лига вече няма да има ВАР-бусове на всеки мач, а ще има централен офис в София, пише "Мач Телеграф".

Всички камери от стадионите ще изпращат сигнал до столицата и именно във въпросния офис ще бъдат позиционирани ВАР-реферът и неговият асистент.

По този начин ще се пестят средства от назначения, защото ще бъдат използвани по-малко рефери и те ще бъдат някои от най-качествените. Отделно вече няма да има толкова много пътувания, а ще бъдат спестени пари и от охрана, защото ВАР-бусовете винаги са пазени пред стадионите, особено на големите мачове.

Подобен е примерът в елитните дивизии в Европа като Англия и Германия и сега БФС ще го следва.

Обсъжда се още едно нововъведение от отговорните фактори в родния футбол. То е да има обяснение на терен за всяко решение, взето след намеса на ВАР. По подобен начин вече успешно се процедира във Висшата лига.