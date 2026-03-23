  3. Луканов: Въпреки комфорта на Фратрия, този мач можехме да го загубим само с 6 човека

  • 23 март 2026 | 20:38
Наставникът на Янтра Габрово Емануел Луканов коментира равенството 1:1 с Фратрия в среща от 25-ия кръг на Втора лига.

"Нашият отбор подходи, както винаги го прави – с нужната агресия и желание. Много ситуация имахме да отбележим гол и през двете полувремена. Въпреки тоя комфорт, който има Фратрия, както искате го тълкувайте, този мач нашият отбор имаше само един вариант да го загуби – по правилник, ако останем с шест човека. Само така можехме да загубим, въпреки комфорта за Фратрия. Точен и ясен съм. На половина искам техния комфорт. Евалата на играчите", заяви той.

"Ние не сме паднали. На нас ни трябват резултати, искаме да са на бараж, по един или друг начин. Нашият начин е един – футболен. Имаме само такива приоми. Продължаваме да тренираме и да се готвим, караме по план. Явно ще ни е трудно. Ние се борим по чисто спортно-технически начин. Бях изчерпателен и конкретен в изказванията си. Страхотни момчета, играха добре, имахме плътност между линиите. Не успяхме да завършихме с удар някои атаки, но това е", добави гневният Луканов.

Нико Петров: Черно море имаше нужда от още една топка срещу Левски

Черно море спечели варненското дерби при децата с 5:1

Левски най-накрая има голмайстор, а това промени всичко

Сашо Ангелов изведе Локо (ГО) за първа тренировка

Георги Костадинов ще се завърне в титулярния състав на "сините"

Ботев с информация за феновете, които ще подкрепят България U17

Котев: Това е шанс за младите

Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

Рекорден бюджет на БФ Волейбол

Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

